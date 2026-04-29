Posté par Ted.
Modéré le 29/04/2026 à 08:00.
Modéré le 29/04/2026 à 08:00.
Resolve en tournée en 2027 - 29/04
Le quatuor de metal Resolve a annoncé une tournée qui débutera au début de l'année 2027. Les dates sont dans l'agenda. [plus d'infos]
20 janvier 2027: Reims - La Cartonnerie
21 janvier 2027: Strasbourg - La Laiterie
22 janvier 2027: Lyon - Le Transbordeur
23 janvier 2027: Montpellier - Rockstore
24 janvier 2027: Limoges - John Lennon
26 janvier 2027: Toulouse - Metronum
27 janvier 2027: Bordeaux - Le Rocher de Palmer
28 janvier 2027: Nantes - Warehouse
29 janvier 2027: Lille - The Black Lab
30 janvier 2027: Paris - La Cigale
21 janvier 2027: Strasbourg - La Laiterie
22 janvier 2027: Lyon - Le Transbordeur
23 janvier 2027: Montpellier - Rockstore
24 janvier 2027: Limoges - John Lennon
26 janvier 2027: Toulouse - Metronum
27 janvier 2027: Bordeaux - Le Rocher de Palmer
28 janvier 2027: Nantes - Warehouse
29 janvier 2027: Lille - The Black Lab
30 janvier 2027: Paris - La Cigale
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires