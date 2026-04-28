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Posté par Rémiii.
Modéré le 28/04/2026 à 08:00.
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Tong Electric #5 - 28/04
La cinquième édition du Tong Electric se tiendra les 31 juillet et 1er août à Gigors-et-Lozeon (26) avec un programme composé de Eat-Girls, Leroy Se Meurt, Doppler, DJ Von Kids, Flu, Johnny Mafia, Jessica93 et Bihan.e (dj set). Infos et billetterie au bout du lien.
La cinquième édition du Tong Electric se tiendra les 31 juillet et 1er août à Gigors-et-Lozeon (26) avec un programme composé de Eat-Girls, Leroy Se Meurt, Doppler, DJ Von Kids, Flu, Johnny Mafia, Jessica93 et Bihan.e (dj set). Infos et billetterie au bout du lien.
[ Tong Electric #5: Site officiel ]
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