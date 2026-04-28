Infos précédentes :

Posté par Rémiii.
Modéré le 28/04/2026 à 08:00.
Z51 Fest 2025Tong Electric #5 - 28/04

La cinquième édition du Tong Electric se tiendra les 31 juillet et 1er août à Gigors-et-Lozeon (26) avec un programme composé de Eat-Girls, Leroy Se Meurt, Doppler, DJ Von Kids, Flu, Johnny Mafia, Jessica93 et Bihan.e (dj set). Infos et billetterie au bout du lien.
[fr] Tong Electric #5: Site officiel  External ]

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