La cinquième édition du Tong Electric se tiendra les 31 juillet et 1er août à Gigors-et-Lozeon (26) avec un programme composé de Eat-Girls, Leroy Se Meurt, Doppler, DJ Von Kids, Flu, Johnny Mafia, Jessica93 et Bihan.e (dj set). Infos et billetterie au bout du lien.

[ Tong Electric #5: Site officiel ]

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