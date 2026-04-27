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Posté par M!ke.
Modéré le 27/04/2026 à 08:00.
QuicksandQuicksand par deux - 27/04

Pour annoncer la sortie de leur nouvel opus, Bring on the psychics, Quicksand ne fait pas les choses à moitié en sortant deux singles avec "Get to it" et "Regenerate". Une sortie prévue pour le 17 juillet via Equal Vision Records. [plus d'infos]

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Quicksand-Bring on the psychics
Quicksand
LP : Bring on the psychics
Label : Equal Vision Records
Date de sortie : 17/07/2026
Get to it
Regenerate
Agency
Crystallize
Supercollider
In full color
Days you run to
Cool guy
Moving forward
Bring on the psychics



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