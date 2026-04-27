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Posté par M!ke.
Modéré le 27/04/2026 à 08:00.
Modéré le 27/04/2026 à 08:00.
Quicksand par deux - 27/04
Pour annoncer la sortie de leur nouvel opus, Bring on the psychics, Quicksand ne fait pas les choses à moitié en sortant deux singles avec "Get to it" et "Regenerate". Une sortie prévue pour le 17 juillet via Equal Vision Records. [plus d'infos]
Quicksand
LP : Bring on the psychics
Label : Equal Vision Records
Date de sortie : 17/07/2026
LP : Bring on the psychics
Label : Equal Vision Records
- Equal Vision Records (436 hits)
Date de sortie : 17/07/2026
Get to it
Regenerate
Agency
Crystallize
Supercollider
In full color
Days you run to
Cool guy
Moving forward
Bring on the psychics
Regenerate
Agency
Crystallize
Supercollider
In full color
Days you run to
Cool guy
Moving forward
Bring on the psychics
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