Posté par M!ke.
Modéré le 27/04/2026 à 08:00.
Modéré le 27/04/2026 à 08:00.
Terror en bataille - 27/04
Accompagnant la sortie de Still suffer, le nouvel album des vétérans de Terror, un documentaire sur leur vie en tournée est dispo, "A deeper struggle". [plus d'infos]
Terror
LP : Still suffer
Label : Flatsport Records
Date de sortie : 24/04/2026
LP : Still suffer
Label : Flatsport Records
- Flatsport Records (118 hits)
Date de sortie : 24/04/2026
Erase you from my world
Still suffer
Promised only lies
Destruction of my soul
Fear the panic
Death of hope
Beauty in the losses
A deeper struggle
To hurt the most
Deconstruct it
Still suffer
Promised only lies
Destruction of my soul
Fear the panic
Death of hope
Beauty in the losses
A deeper struggle
To hurt the most
Deconstruct it
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires