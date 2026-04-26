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Posté par Rémiii.
Modéré le 26/04/2026 à 13:00.
les GdB : ds le blanc...GdB 26 : affiche complète - 26/04

Fatal Bazooka, Charge 69, Les Tambours du Bronx, PKRK et Steve'N'Seagulls complètent l'affiche du festival Les Gueules de Bois qui aura lieu du 20 au 22 août à Légna (39).
[fr] Festival gueulesdebois.com: Site officiel  External ]

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