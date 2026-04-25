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Posté par Rémiii.
Modéré le 25/04/2026 à 12:30.
Lost In Kiev - RuptureEclipse in Kyiv - 25/04

Lost In Kiev/Lost In Kyiv a sorti un clip pour "Eclipse", titre extrait de son futur opus. Ce morceau se retrouve aux cotés de "Burst" sur le Bandcamp du groupe, d'où il est possible de pré-commander We're all going to be fine, attendu le 19 juin chez Pelagic Records en CD et LP. [plus d'infos]

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Lost in Kyiv-We're all going to be fine
Lost In Kiev
LP : We're all going to be fine
Label : Pelagic Records
Date de sortie : 19/06/2026
Enlightened
Burst
Mantra
Eclipse
Becoming
Euphoria
Liminality

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Le 25/04/26 à 15:30, par Mike69270

Re: Lost In Kiev - We're all going to be fine

Mike69270
Mike69270 - 754 msg
Terrier : À peu près Lyon !
Excellent ce morceau ! Le nouvel album s'annonce énorme

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