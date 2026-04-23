Posté par Ted.
Modéré le 23/04/2026 à 08:00.
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ReS26 : de nouveaux noms sur l'affiche ! - 23/04
29 nouveaux artistes/groupes ont rejoint la nouvelle édition du festival Rock En Seine, qui se tiendra du 26 au 30 août 2026 au Domaine National de Saint-Cloud, parmis lesquels on trouve Clipse, Lykke Li, Mogwai, Jessica 93, Peaches, Sparks, Wolf Alice, Novelists Anna Von Hausswolff, Black Country, New Road, Ditter, Grandma's Ashes, High Vis, Kingfishr. L'affiche est à retrouver sur le site officiel du festival.
29 nouveaux artistes/groupes ont rejoint la nouvelle édition du festival Rock En Seine, qui se tiendra du 26 au 30 août 2026 au Domaine National de Saint-Cloud, parmis lesquels on trouve Clipse, Lykke Li, Mogwai, Jessica 93, Peaches, Sparks, Wolf Alice, Novelists Anna Von Hausswolff, Black Country, New Road, Ditter, Grandma's Ashes, High Vis, Kingfishr. L'affiche est à retrouver sur le site officiel du festival.
[ Rock En Seine: Site officiel ]
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