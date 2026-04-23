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Posté par Ted.
Modéré le 23/04/2026 à 08:00.
Troy Von Balthazar - Troy Von BalthazarTroy Von Balthazar sort un album XP - 23/04

Troy Von Balthazar, auteur il y a un an d'un album (Aloha means goodbye), a sorti un album expérimental dispo en vinyle (500 exemplaires) via Vicious Circle. Goodnight silver fox a été présenté à l'occasion du Record Store Day.

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