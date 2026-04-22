Infos précédentes :
Posté par Rémiii.
Modéré le 22/04/2026 à 08:00.
Modéré le 22/04/2026 à 08:00.
MordorFest 2026 : début d'affiche - 22/04
Les premiers groupes invités par le MordorFest sont connus : Doppler, Las Quarda, Mata Hari, Michel Anoia, Octopoulpe, Organized Vacation, Sordide et USA Nails. Le festival aura lieu les 14 et 15 août à Nasbinals, en Lozère (48).
Les premiers groupes invités par le MordorFest sont connus : Doppler, Las Quarda, Mata Hari, Michel Anoia, Octopoulpe, Organized Vacation, Sordide et USA Nails. Le festival aura lieu les 14 et 15 août à Nasbinals, en Lozère (48).
[ MordorFest: Site Officiel ]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires