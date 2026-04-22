Les premiers groupes invités par le MordorFest sont connus : Doppler, Las Quarda, Mata Hari, Michel Anoia, Octopoulpe, Organized Vacation, Sordide et USA Nails. Le festival aura lieu les 14 et 15 août à Nasbinals, en Lozère (48).

[ MordorFest: Site Officiel ]

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