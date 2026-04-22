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Posté par M!ke.
Modéré le 22/04/2026 à 08:00.
Modéré le 22/04/2026 à 08:00.
Un peu de The Strokes au Coachella - 22/04
Trois titres en qualité pro-shot de la performance de The Strokes au Coachella sont dispos sur le tube : "Reptilia", "The adults are talking" et "Hard to explain". [plus d'infos]
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