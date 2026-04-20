Posté par Ted.
Modéré le 20/04/2026 à 08:00.
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Chest. présente un nouveau titre - 20/04
Le quintet post-punk/noise parisien Chest. a présenté un nouveau single intitulé "Otto", extrait d'un premier album attendu pour cet automne. Il s'écoute à la suite. Notez que le groupe jouera le vendredi 27 novembre 2026 à La Maroquinerie à Paris. [plus d'infos]
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