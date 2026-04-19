C'est peut-être votre jour de chance car on vous fait gagner 2 places pour aller voir jouer les rois français du noise-rock bien tarés Doppler, non pas sur un concert, mais sur deux : au Périscope à Lyon, le mercredi 22 avril, et le vendredi 8 mai à l'Alimentation Générale à Paris. Pour gagner, c'est simple, un petit mail sympa avec votre nom sur "teamATw-fenecPOINTorg" suffit (en nous précisant le lieu/date bien sûr) et on tirera au sort demain soir. Plus d'infos sur les événements à la suite.

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