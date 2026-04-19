Infos précédentes :
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- MordorFest 2025 : l'affiche
- Encore quelques jours pour Doppler...
Modéré le 19/04/2026 à 11:00.
C'est peut-être votre jour de chance car on vous fait gagner 2 places pour aller voir jouer les rois français du noise-rock bien tarés Doppler, non pas sur un concert, mais sur deux : au Périscope à Lyon, le mercredi 22 avril, et le vendredi 8 mai à l'Alimentation Générale à Paris. Pour gagner, c'est simple, un petit mail sympa avec votre nom sur "teamATw-fenecPOINTorg" suffit (en nous précisant le lieu/date bien sûr) et on tirera au sort demain soir. Plus d'infos sur les événements à la suite.
[ Infos Periscope: Site officiel (2 hits) / Infos Alimentation Générale: Site officiel (1 hit) ] [plus d'infos]
23 avril 2026: LYON - Le Périscope (Release Party) - COMPLET
24 avril 2026: BOURG EN BRESSE - MCC / La Tannerie
25 avril 2026: ANNECY - Le Brise Glace
07 mai 2026: RAMBOUILLET - L'Usine à Chapeaux
08 mai 2026: PARIS - L'Alimentation Générale
14 mai 2026: TOULOUSE - Le Rex / Noiser
15 mai 2026: PERIGUEUX - Le Moulin du Rousseau
16 mai 2026: LODEVE - TBA
23 mai 2026: MULHOUSE - Le Noumatrouff
24 mai 2026: BESANCON - La Rodia (+ The Young Gods)
14 août 2026: NASBINALS - Mordor Fest
15 octobre 2026: CHAMBERY - APEJS
16 octobre 2026: SAINT-ETIENNE - Le Fil
17 octobre 2026: ANNONAY - Smac 07
04 décembre 2026: NEVERS - Café Charbon (+ iT iT Anita)
05 décembre 2026: SAINT-NAZAIRE - Le VIP (+ iT iT Anita)
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