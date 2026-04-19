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Posté par Ted.
Modéré le 19/04/2026 à 08:00.
Modéré le 19/04/2026 à 08:00.
Un Devildriver flambant neuf - 19/04
Devildriver a un nouveau line-up (Alex Lee et Gabe Mangold aux guitares, Davier Ortega Perez à la batterie, tandis que Jon Miller reprend le poste de bassiste) , et se prépare à sortir un nouvel album, le 11e, qui a été annoncé pour le 10 juillet via Napalm Records. Il s'intitule Strike and kill et en voici un extrait avec "Dig your own grave". [plus d'infos]
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