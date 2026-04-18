Posté par Ted.
Modéré le 18/04/2026 à 08:00.
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Lixiviat Festival 2026 - 18/04
Le label de grindcore Lixiviat Records a annoncé la 4e édition de son Lixiviat Festival. Il se tiendra les 19 et 20 juin 2026 à Grrrnd Zero à Lyon. Parmi les groupes annoncés, se trouvent Psudoku, Nak'ay, Archagathus, Slavebreed, Tension et Bodyrot. + d'infos ci-dessous.
Le label de grindcore Lixiviat Records a annoncé la 4e édition de son Lixiviat Festival. Il se tiendra les 19 et 20 juin 2026 à Grrrnd Zero à Lyon. Parmi les groupes annoncés, se trouvent Psudoku, Nak'ay, Archagathus, Slavebreed, Tension et Bodyrot. + d'infos ci-dessous.
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