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Posté par Ted.
Modéré le 18/04/2026 à 08:00.
The Halo Effect-March of the unheardThe Halo Effect tourne en 2027 avec Lacuna Coil - 18/04

Le groupe de death metal mélodique The Halo Effect a annoncé une tournée européenne en 2027 qui s'arrêtera notamment à l'Élysée Montmartre à Paris avec Lacuna Coil et Omnium Gatherum le samedi 27 février 2027. Il s'agit de la seule date française.

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