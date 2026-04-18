Infos précédentes :
- Slayer fête les 40 ans de Hell awaits
- Slayer @ Hammersmith Apollo 2008
- Biohazard mi octobre
- Revit le retour aux sources de Black Sabbath
- Judas Priest rend hommage à Black Sabbath
- Imperial Triumphant dans le temple du plaisir
- Ozzy peine à marcher
- Le tout dernier concert de Black Sabbath annoncé
- Les Lombardos et Gary Holt s'éclatent sur le magnétisme animal
- Kerry clarifie la position de Slayer
Posté par Ted.
Modéré le 18/04/2026 à 08:00.
Modéré le 18/04/2026 à 08:00.
Slayer fête les 40 ans de Hell awaits - 18/04
Metal Blade va sortir le mois prochain une édition spéciale 40 ans de Hell awaits de Slayer (sorti en avril 1985). Cette version comprendra notamment un booklet sur l'histoire de cet album. + d'infos ci-dessous.
Metal Blade va sortir le mois prochain une édition spéciale 40 ans de Hell awaits de Slayer (sorti en avril 1985). Cette version comprendra notamment un booklet sur l'histoire de cet album. + d'infos ci-dessous.
[ + d'infos: Site du label ]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires