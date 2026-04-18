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Posté par Ted.
Modéré le 18/04/2026 à 08:00.
Slayer - World painted bloodSlayer fête les 40 ans de Hell awaits - 18/04

Metal Blade va sortir le mois prochain une édition spéciale 40 ans de Hell awaits de Slayer (sorti en avril 1985). Cette version comprendra notamment un booklet sur l'histoire de cet album. + d'infos ci-dessous.
[us] + d'infos: Site du label  External ]

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