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Posté par Ted.
Modéré le 18/04/2026 à 08:00.
Mono - BandUn Mono pour juin - 18/04

Mono a fait appel à un orchestre de dix musiciens ainsi qu'à un chœur de huit chanteurs pour les huit morceaux de son nouvel album, Snowdrop. Produit par Brad Wood, il sort le 12 juin 2026 chez Temporary Residence Ltd et Modulor. Le groupe jouera en France en 2027, les dates sont à la suite avec un teaser et un extrait. [plus d'infos]

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04 février 2027: LYON - Marché Gare
14 février 2027: MERIGNAC - Krakatoa
15 février 2027: NANTES - Stereolux
16 février 2027: PARIS - Cabaret Sauvage



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