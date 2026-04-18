Infos précédentes :
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- The Jesus Lizard se sent malade
- Un ex-Mr. Bungle dans de sales draps
Posté par Ted.
Modéré le 18/04/2026 à 08:00.
Modéré le 18/04/2026 à 08:00.
AVTT/PTTN reprend du FNM et M.B - 18/04
AVTT/PTTN (Mike Patton avec The Avett Brothers) sont actuellement en tournée et ont repris quelques titres de Faith No More et Mr. Bungle. Les vidéos sont à la suite. [plus d'infos]
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