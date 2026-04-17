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Posté par Rémiii.
Modéré le 17/04/2026 à 20:41.
Doppler - Songs to defyDoppler en Mowno - 17/04

Nos confrères de Mowno diffusent en avant-première Pourquoi ce disque ?, le nouvel album de Doppler dont la sortie est fixée au 24 avril. Rendez-vous sur la page contenant sa chronique.
[fr] Doppler sur Mowno  External ]

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