Infos précédentes :

Posté par Ted.
Modéré le 17/04/2026 à 08:00.
Edgar Deception - Ptionedgar déception, c'est fini - 17/04

edgar déception, c'est fini. Le groupe a annoncé sur les réseaux sociaux sa séparation. Valentin poursuit son projet solo Princesse Gilbert, Lucas joue dans Pretty Inside, Yyellow et Sweethome, et Eva cesse ses activités pour continuer ses cours de musique et d'ateliers d'éveil musical. Quand à Tax, le dessinateur du groupe, a son projet fanzine et son radio show Neumatofora. Des concerts d'adieu sont prévus.

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter -
Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page