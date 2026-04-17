edgar déception, c'est fini. Le groupe a annoncé sur les réseaux sociaux sa séparation. Valentin poursuit son projet solo Princesse Gilbert, Lucas joue dans Pretty Inside, Yyellow et Sweethome, et Eva cesse ses activités pour continuer ses cours de musique et d'ateliers d'éveil musical. Quand à Tax, le dessinateur du groupe, a son projet fanzine et son radio show Neumatofora. Des concerts d'adieu sont prévus.

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