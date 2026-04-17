Posté par Ted.
Modéré le 17/04/2026 à 08:00.
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De précieuses archives de concerts ! - 17/04
Des milliers d'enregistrements de concerts rares (Nirvana, Fugazi, Pinback, Low, Godspeed You! Black Emperor) issus de la collection de Aadam Jacobs, ont été mis en ligne sur Internet Archive.
Des milliers d'enregistrements de concerts rares (Nirvana, Fugazi, Pinback, Low, Godspeed You! Black Emperor) issus de la collection de Aadam Jacobs, ont été mis en ligne sur Internet Archive.
[ aadamjacobs: archive.org ]
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