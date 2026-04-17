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Posté par Ted.
Modéré le 17/04/2026 à 08:00.
Electric CallboyElectric Callboy sort un album cet été - 17/04

Electric Callboy a dévoilé "Hypercharged", un extrait de son nouvel album, Tanzneid, qui sortira le 7 août 2026. [plus d'infos]

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