Modéré le 17/04/2026 à 08:00.
Tu l'as vu dans le Mag #70, Beezewax, groupe culte de la scène indie-rock norvégienne sera le vendredi 24 Avril au Klub à Paris pour un concert exceptionnel, accompagnés des très énergiques Jetsex et Cordialement, au post-hardcore inspiré par la scène de Washington DC.
On t'invite en répondant par mail (team@w-fenec.org) à la question suivante : Quel groupe est mis à l'honneur dans la rubrique Carousel Feeling du dernier magazine ?
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