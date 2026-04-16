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Posté par Ted.
Modéré le 16/04/2026 à 08:00.
Logo Route du Rock 2009La Route Du Rock 2026 - 16/04

La Route Du Rock a dévoilé une partie de sa programmation 2026 (12 au 15 août à Saint-Malo) : Fontaines D.C., Aldous Harding, Baxter Dury, Cate Le Bon, Darkside, The Divine Comedy, Ditz, Dry Cleaning, Kurt Vile & The Violators, Moin, Mogwai, Peaches, Smerz, Sprints, Alice Costelloe, Chest., Ciel, Lias Rønnenfelt, Friko et Horsegirl.

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