La Route Du Rock a dévoilé une partie de sa programmation 2026 (12 au 15 août à Saint-Malo) : Fontaines D.C., Aldous Harding, Baxter Dury, Cate Le Bon, Darkside, The Divine Comedy, Ditz, Dry Cleaning, Kurt Vile & The Violators, Moin, Mogwai, Peaches, Smerz, Sprints, Alice Costelloe, Chest., Ciel, Lias Rønnenfelt, Friko et Horsegirl.

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