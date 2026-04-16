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Posté par Ted.
Modéré le 16/04/2026 à 08:00.
Modéré le 16/04/2026 à 08:00.
Children Of Bodom remet le couvert - 16/04
Children Of Bodom, par l'intermédiaire de son claviériste, a confirmé une série de shows en 2027 afin de rendre hommage à leur guitariste/chanteur Alexi Laiho, disparu en 2020. Les précédents concerts hommage avait fait sold-out.
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