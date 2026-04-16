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Posté par Ted.
Modéré le 16/04/2026 à 08:00.
SuffocationSuffocation perd son batteur - 16/04

Eric Morotti a récemment quitté son poste de batteur dans Suffocation. Visiblement, vivre avec des polytoxicomanes, c'était pas son truc.

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