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Posté par Ted.
Modéré le 16/04/2026 à 08:00.
Modéré le 16/04/2026 à 08:00.
Suffocation perd son batteur - 16/04
Eric Morotti a récemment quitté son poste de batteur dans Suffocation. Visiblement, vivre avec des polytoxicomanes, c'était pas son truc.
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