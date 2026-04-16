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Eric Morotti a récemment quitté son poste de batteur dans Suffocation . Visiblement, vivre avec des polytoxicomanes, c'était pas son truc.

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