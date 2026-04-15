Infos précédentes :
- Re-Animator Festival 2026 annulé !
- Re-Animator 2026 : la prog est finie
- 4 nouveaux groupes au Re-Animator
- Le Re-Animator Festival se fixe
- Re-Animator Festival : +15
- Le Re-Animator Festival se précise un peu
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- Re-Animator Festival 2024 : prog terminée !
- Re-Animator Festival 2024 : les noms !
- Ré-Animator, petit frère de Motocultor
Posté par Ted.
Modéré le 15/04/2026 à 22:05.
Modéré le 15/04/2026 à 22:05.
Re-Animator Festival 2026 annulé ! - 15/04
Le Re-Animator Festival, qui devait se dérouler les 7, 8 et 9 mai 2026 à Saint Nolff (56), a été annulé fautes de préventes. La prochaine édition se déroulera les 6, 7 et 8 mai 2027 dans un nouveau lieu, sur le pays de Vannes.
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