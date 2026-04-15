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Posté par JeFF.
Modéré le 15/04/2026 à 21:24.
Ice Chemicals - I am the systemDécouvre le nouveau Ice Chemicals en clip - 15/04

Ice Chemicals (metal alternatif français) dévoile un nouveau clip pour son single "I am the system". Le titre est tiré de leur 2e album, The lowest point, à paraître le 29 mai.
[fr] Ecouter le single  External ] [plus d'infos]

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