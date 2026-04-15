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Posté par JeFF.
Modéré le 15/04/2026 à 21:24.
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Découvre le nouveau Ice Chemicals en clip - 15/04
Ice Chemicals (metal alternatif français) dévoile un nouveau clip pour son single "I am the system". Le titre est tiré de leur 2e album, The lowest point, à paraître le 29 mai.
Ice Chemicals (metal alternatif français) dévoile un nouveau clip pour son single "I am the system". Le titre est tiré de leur 2e album, The lowest point, à paraître le 29 mai.
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