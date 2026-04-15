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Posté par Lundi Galilao.
Modéré le 15/04/2026 à 21:21.
Modéré le 15/04/2026 à 21:21.
Un nouveau clip pour AVOGBTF - 15/04
A Very Old Ghost Behind The Farm (sludge/doom) vient de mettre en ligne le clip du titre "Whitemoore's Fog", issu de son nouvel album Canes Gothi !, à paraître le 17 avril 2026. [plus d'infos]
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