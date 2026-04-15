Posté par Rémiii.
Modéré le 15/04/2026 à 21:20.
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BBA + Reta = Bang Bang - 15/04
Black Bomb A a invité Reta sur un nouveau titre : "Bang bang", lequel a fait l'objet d'une vidéo. Les prochains concerts du groupe figurent sur son site Web.
Black Bomb A a invité Reta sur un nouveau titre : "Bang bang", lequel a fait l'objet d'une vidéo. Les prochains concerts du groupe figurent sur son site Web.
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