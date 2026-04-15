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Posté par Rémiii.
Modéré le 15/04/2026 à 21:17.
Placebo : PlaceboPlacebo re-crée - 15/04

En amont de la tournée automnale célébrant son trentième anniversaire (et ses deux premiers albums), Placebo sortira en juin une nouvelle version, réenregistrée, de son opus éponyme de 1996. "Bruise pristine" est le premier extrait de Placebo Re:Created qui ait été divulgué... [plus d'infos]

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