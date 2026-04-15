Posté par Rémiii.
Modéré le 15/04/2026 à 21:15.
Modéré le 15/04/2026 à 21:15.
Le soleil de DEE - 15/04
Parallèlement à la prochaine tournée européenne de 16 Horsepower, son frontman David Eugene Edwards sortira un album solo le 22 mai sur Sargent House. "Sun of manes", un extrait de Mercurial silence, vient d'être diffusé.
Parallèlement à la prochaine tournée européenne de 16 Horsepower, son frontman David Eugene Edwards sortira un album solo le 22 mai sur Sargent House. "Sun of manes", un extrait de Mercurial silence, vient d'être diffusé.
[ Mercurial silence: Précommande ] [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires