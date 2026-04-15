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Posté par Rémiii.
Modéré le 15/04/2026 à 21:15.
David Eugene Edwards &amp; Alexander Hacke - rishaLe soleil de DEE - 15/04

Parallèlement à la prochaine tournée européenne de 16 Horsepower, son frontman David Eugene Edwards sortira un album solo le 22 mai sur Sargent House. "Sun of manes", un extrait de Mercurial silence, vient d'être diffusé.
[us] Mercurial silence: Précommande  External ] [plus d'infos]

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