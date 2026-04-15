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Posté par JOhn.
Modéré le 15/04/2026 à 21:10.
Orly - On rouvrira les yeuxSortie du premier album d'Orly en vinyle - 15/04

On.Rouvrira.Les.Yeux, le premier album du groupe de blackened death metal Orly sortira prochainement en vinyle via le label Eye Of Storm Records. Sorti le 24 septembre 2025, il s'écoute à la suite.
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