Infos précédentes :
- Robert reprend du Led Zep chez Colbert
- Led Zeppelin en train de mourir
- RIP Terry Reid
- Lumière sur l'escalier vers le paradis de Bonham
- 13 minutes de Led Zep dépoussiérées
- Dans l'intimité de Robert Plant
- Un peu plus de Led Zep
- Led Zep en docu l'an prochain
- Black Country Communion en Europe en 2025
- Led Zeppelin en live de 1975
Posté par M!ke.
Modéré le 14/04/2026 à 08:00.
Modéré le 14/04/2026 à 08:00.
Robert reprend du Led Zep chez Colbert - 14/04
Lors de son passage sur le plateau TV du The Late Show with Stephen Colbert, Robert Plant a assuré une reprise de "Ramble on" de son ancien groupe Led Zeppelin. [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires