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Posté par M!ke.
Modéré le 14/04/2026 à 08:00.
Plant / KraussRobert reprend du Led Zep chez Colbert - 14/04

Lors de son passage sur le plateau TV du The Late Show with Stephen Colbert, Robert Plant a assuré une reprise de "Ramble on" de son ancien groupe Led Zeppelin. [plus d'infos]

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