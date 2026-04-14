Posté par M!ke.
Modéré le 14/04/2026 à 08:00.
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American Football sans sentiment - 14/04
"No feeling" est un nouveau morceau d'American Football. Il figurera sur LP4 attendu pour le 1er mai. Brendan Yates de Turnstile apparaît en featuring dessus. [plus d'infos]
American Football
LP : LP4
Date de sortie : 01/05/2026
LP : LP4
Date de sortie : 01/05/2026
Man overboard
No feeling (feat. Brendan Yates)
Blood on my blood (feat. Caithlin de Marrais)
Bad moons
The one with the piano
Patron saint of pale
Wake her up (feat. Wisp)
Desdemona
Lullabye
No soul to save
No feeling (feat. Brendan Yates)
Blood on my blood (feat. Caithlin de Marrais)
Bad moons
The one with the piano
Patron saint of pale
Wake her up (feat. Wisp)
Desdemona
Lullabye
No soul to save
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