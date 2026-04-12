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Posté par Ted.
Modéré le 12/04/2026 à 08:00.
Six Feet Under6FU lâche un single - 12/04

Six Feet Under a posté un nouveau single extrait de son prochain et 15e album, Next to die. "Mutilated corpse in the woods" s'écoute à la suite. [plus d'infos]

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