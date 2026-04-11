Infos précédentes :

Posté par Ted.
Modéré le 11/04/2026 à 08:00.
At the Gates-The ghost of a future deadAt The Gates dans un vide dissonant - 11/04

At The Gates sortira son ultime album avec Tomas Lindberg au chant, The ghost of a future dead, le 24 avril chez Century Media. Après "The fever mask", en voici un nouvel extrait avec "The dissonant void". [plus d'infos]

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter -

Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page