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Posté par Ted.
Modéré le 11/04/2026 à 08:00.
Modéré le 11/04/2026 à 08:00.
At The Gates dans un vide dissonant - 11/04
At The Gates sortira son ultime album avec Tomas Lindberg au chant, The ghost of a future dead, le 24 avril chez Century Media. Après "The fever mask", en voici un nouvel extrait avec "The dissonant void". [plus d'infos]
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