Bilmuri, projet mené par Johnny Franck, ancien membre d'Attack Attack!, a lancé un appel à contribution invitant les guitaristes à proposer leurs propres solos pour une version du morceau "Where to find me". C'est Florestan Durand de Novelists qui a été retenu, son solo a été intégré à la version officielle du titre à écouter à la suite. [plus d'infos]

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