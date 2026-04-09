Posté par Ted.
Modéré le 09/04/2026 à 08:00.
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Paradoxant on tour - 09/04
Paradoxant a prévu une petite tournée dès ce mois-ci, les dates sont à la suite. [plus d'infos]
Paradoxant [ Paradoxant: Facebook ]
25 avril 2026: LES ROCHES L'EVEQUE - Zero Degré Est
26 avril 2026: BINIC - Le Chaland Qui Passe
28 avril 2026: BRUXELLES (BE) - Le Botanique
30 avril 2026: ARLON (BE) - Les Aralunaires
01 mai 2026: NIORT - Festival Méandres
02 mai 2026: TOURS - Le Super 9
06 mai 2026: MONTREUIL - Les Nouveaux Sauvages
08 mai 2026: PAIMBOEUF - Café de la Loire
09 mai 2026: SAINT-HILAIRE-SUR-RISLE - La Classe
26 avril 2026: BINIC - Le Chaland Qui Passe
28 avril 2026: BRUXELLES (BE) - Le Botanique
30 avril 2026: ARLON (BE) - Les Aralunaires
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02 mai 2026: TOURS - Le Super 9
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09 mai 2026: SAINT-HILAIRE-SUR-RISLE - La Classe
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