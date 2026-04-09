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Posté par Ted.
Modéré le 09/04/2026 à 08:00.
Modéré le 09/04/2026 à 08:00.
Steven Adler rejoints ses ex-camarades sur scène - 09/04
Steven Adler, l'ex-batteur de Guns N' Roses, a été invité à jouer "It's so easy" le mois dernier avec Slash, Duff et Gilby Clarke, au Troubadour à Hollywood. La vidéo est à la suite. [plus d'infos]
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