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Posté par Ted.
Modéré le 09/04/2026 à 08:00.
Guns N Roses - LogoSteven Adler rejoints ses ex-camarades sur scène - 09/04

Steven Adler, l'ex-batteur de Guns N' Roses, a été invité à jouer "It's so easy" le mois dernier avec Slash, Duff et Gilby Clarke, au Troubadour à Hollywood. La vidéo est à la suite. [plus d'infos]

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