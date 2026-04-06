Mag #70 Soviet Suprem

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Modéré le 06/04/2026 à 21:23.
On est déjà au numéro 70 du Mag mais pas d'anniversaire, pas de bougies, pas de tralala, juste la routine avec des interviews de groupes cultes et d'autres en devenir, des dizaines de chroniques, des live reports et les rubriques "traditionnelles". Dans un ordre à déterminer, tu trouveras donc Soviet Suprem, Spotlights, Miss Tetanos, Lomla, Mô'ti Tëi, No Terror In The Bang, Your Inland Empire, Joseph Martone, Leroy Se Meurt, Bruno Labati, A.A. Williams, Deportivo, The Inspector Cluzo, La Nuit d'enfer au Zinor, l'Amarock Metal Fest, le Rock À Block Winter, Ondt Blod, L'envoûtante, Sinsaenum, Stoned Jesus, Ant Nebulä, Natacha Tertone, Toward The Throne, Red Sun Atacama...
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