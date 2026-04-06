Posté par Ted.
Modéré le 06/04/2026 à 08:00.
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Whoman livre son 1er album - 06/04
Le groupe d'indie pop belge Whoman (avec des membres de Bandler Ching, Mos Ensemble, Stace, Paradoxant), a présenté son premier album sur la toile. About honey est sorti le 3 avril 2026 chez Capitane Records et Modulor. Pleins d'extraits se trouvent à la suite, et si tu veux aller plus loin, l'album devrait être sur toutes les plateformes de streaming. [plus d'infos]
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