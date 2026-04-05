Brady Ebert, l'ex-guitariste de Turnstile parti en 2022, a été inculpé de tentative de meurtre sur le père de Brendan Yates (le frontman), William Yates âgé de 79 ans. La victime, percuté volontairement par la voiture de Ebert, souffre de grave blessures. Ayant pris la fuite, Ebert a été retrouvé puis mis en garde à vue.

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