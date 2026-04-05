Posté par M!ke.
Modéré le 05/04/2026 à 08:00.
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L'Angine de Poitrine de sortie - 05/04
Le phénomène math-rock du moment Angine de Poitrine a sorti ce vendredi 3 avril son second album, Vol II. Il s'écoute en intégralité dans la suite. [plus d'infos]
Angine de Poitrine
LP : Vol. II
Label : Autoproduction
Date de sortie : 03/04/2026
LP : Vol. II
Label : Autoproduction
Date de sortie : 03/04/2026
Fabienk
Mata zyklek
Sarniezz
Perep utz
Yor zarad
Angor
Mata zyklek
Sarniezz
Perep utz
Yor zarad
Angor
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