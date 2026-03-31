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Posté par M!ke.
Modéré le 31/03/2026 à 08:00.
Modéré le 31/03/2026 à 08:00.
Charlie est très fort - 31/03
Charlie Benante (Anthrax) jouant le tube "Strength beyond strength" de Pantera à la batterie, c'était dans les studios de Drumeo et ça se visionne par ici. [plus d'infos]
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