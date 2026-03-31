Posté par M!ke.
Modéré le 31/03/2026 à 08:00.
Modéré le 31/03/2026 à 08:00.
Sylosis pour la gloire - 31/03
Sylosis a publié une vidéo live de son morceau "All glory, no valour". Le morceau est présent sur le dernier album du groupe, The new flesh. [plus d'infos]
Sylosis
LP : The new flesh
Label : Nuclear Blast
Date de sortie : 20/02/2026
LP : The new flesh
Label : Nuclear Blast
- Nuclear Blast (1020 hits)
Date de sortie : 20/02/2026
Beneath the surface
Erased
All glory, no valour
Lacerations
Mirror mirror
Spared from the guillotine
Adorn my throne
The new flesh
Everywhere at once
Circle of swords
Seeds in the river
Erased
All glory, no valour
Lacerations
Mirror mirror
Spared from the guillotine
Adorn my throne
The new flesh
Everywhere at once
Circle of swords
Seeds in the river
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