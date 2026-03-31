Posté par M!ke.
Modéré le 31/03/2026 à 08:00.
Modéré le 31/03/2026 à 08:00.
Muse veut être avec toi - 31/03
On a du fan-service à assurer auprès d'anciens membres iconiques du W-Fenec donc on se doit de te relayer cette info. Muse sortira son dixième album studio The Wow! signal le 26 juin 2026. Un nouveau morceau tiré de ce dernier a été publié avec "Be with you". [plus d'infos]
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Re: Muse veut être avec toi