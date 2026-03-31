Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Erase you from my world Still suffer Promised only lies Destruction of my soul Fear the panic Death of hope Beauty in the losses A deeper struggle To hurt the most Deconstruct it

Terror sortira Still suffer le 24 avril via Flatspot Records . Nouvel extrait avec "Destruction of my soul" dans la suite. [ plus d'infos ]

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour sauver vos préférences et réaliser des statistiques de visites. [ charte d'utilisation ]