Demande A La Poussière, Senestra, Nornes et Orbis feront une mini-tournée en France en mai prochain avec un détour par la Belgique. Ainsi, le 13 mai 2026, il seront dans la petite cave du Zorba à Paris, le 15 à Namur (Creed Bar) en Belgique, le 16 à Nancy (Le Nirvana), et le 17 à Lille à la Brat Cave.

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