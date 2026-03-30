Posté par Flow Macio.
Modéré le 30/03/2026 à 08:00.
Modéré le 30/03/2026 à 08:00.
Un clip en stop-motion pour Flow Macio - 30/03
Le folk-punk lillois de Flow Macio se découvre en un clip de stop motion avec le titre "Warm place", troisième extrait de Even a dead fish can go with the flow, attendu pour le 18 avril 2026. Le même jour, le groupe sera au Distrot à Lille pour fêter la sortie de son album. [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires